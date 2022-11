IEM Rio: FaZe v turnaji končí. Odpovědnost beru na sebe, hlásí kapitán karrigan

Nečekaná volba

Zápas překvapivě odstartovala mapa Vertigo, na které hrál FaZe naposledy v dubnu během ESL Pro League. V neobvyklém prostředí se pětce pod taktovkou zkušeného karrigana nepodařilo zvítězit a na Vertigu tak FaZe prohrál v prodloužení 16-19. “Vertigo jsme před Majorem intenzivně trénovali. Měli jsme ho skoro v kapse,” okomentoval ojedinělou volbu kapitán karrigan.

Hladký průběh přinesl pick FaZe v podobě Nuke. Úřadující šampioni si vytvořili pohodlný náskok, který kosovský tým neměl šanci dohnat. Po rychlé výhře 16-8 se zdálo, že se FaZe dostal do hry a decider na Mirage si zkušeně pohlídá, následovalo ale překvapivé drama.

Chyba nebyla v mapě

Začátek třetí mapy vypadal pro FaZe slibně a z defenzivní CT strany si z první půle tým odnesl pohodlný náskok 11-4. Bad News Eagles si ale pohlídali start druhé části, zvítězili v prvním pistolovém kole a začala tak opětovná tahanice, se kterou si až v prodloužení lépe poradili Bad News Eagles.

“Jako bychom to nebyli my. Myslím, že bychom dnes zbytečně ztráceli kola i na jiných mapách, dnes to o nich nebylo,” odmítl karrigan svést vinu na špatný výběr map. “Zas a znovu, zodpovědnost beru na sebe,” dodal.

Zdroj: HLTV.org