Huni definitivně končí a odchází z profesionální LoL scény kvůli zdravotním potížím se zápěstím

Čtyřiadvacetiletý korejský hráč Heo "Huni" Seung-hoon opouští americký tým TSM a ukončuje svou hráčskou kariéru. Sílící zdravotní problémy se bohužel podepsali na velezkušeném topaři a přinutili ho vzdát se hráčského snu o kýžený triumf na mezinárodním Worlds.

Není to poprvé, co vidíme Seunga-hoona odcházet z profesionální League of Legends scény kvůli zranění, tentokrát je to ale definitivní. Jíž dlouhou dobu ostříleného Hea trápí bolestivé a namožené zápěstí, častý to problem všech esportových atletů.

Kvůli neustále se stupňujícím bolestem byl stažen ze základní sestavy americké organizace TSM a na jeho místo byl povolán Colin "Solo" Earnest z Academy celku tuzemského klubu. V kolektivu ještě nějakou dobu zůstal a pomáhal trenerskému štábu.

Dnes odpoledne ale přišla smutná zpráva o tom, že Huni dává sbohem jak TSM, tak i své aktivní hráčské kariéře. Heo podstoupí intenzivní léčbu a patřičně se dá dohromady. V blízké budoucnosti by se Seung-hoon chtěl vrátit do esportového světa, ale v jiné roli. Nejspíše ho uvidíme na jedný z trenérských pozic.

Nejlepší a nejzajímavější herní momenty Huniho (best of)

Mezi nejcennější herní úspěchy Huniho bezesporu patří dvojité prvenství z EU LCS Spring 2015 a EU LCS Summer 2015, 3. až 4 místo z World Championship 2015, vítězství na Mid-Season Invitational 2017 a stříbro z prestižního World Championship 2017.

Aktivní League of Legends sestava TSM

Colin " Solo " Earnest - Top

" Earnest - Top Mingyi " Spica " Lu - Jungle

" Lu - Jungle Huang " Maple " Yi-Tang - Mid

" Yi-Tang - Mid Tony " Instinct " Ng - Bot

" Ng - Bot Johnathan " Chime " Pomponio - Support

" Pomponio - Support Wong "Chawy" Lei - Hlavní trenér

