HONES nebude pokračovat v Sampi. Končit ale nehodlá. "Chci ze sebe vydat vše, co ve mně je."

Organizace Tipsport.Sampi se rozhodla umístit na přestupový trh Jana Urválka. Český rifler si tak musí najít nové angažmá. Vrátí se HONES do Entropiq? "Hledám nový start do roku 2023. Ready na hardwork, vydat ze sebe vše, co ve mně je," napsal na twitteru Urválek.