„Herní klávesnice za hubičku“. Ověřte si e-shopy, kde hodláte koupit nejen gamingové vybavení

Zanzarah se vrací na prestižní stage Leauge of Legends. Misfits jej povolalo zpět do LEC

Zanzarah se vrací na prestižní stage Leauge of Legends. Misfits jej povolalo zpět do LEC

Co vyřeší všechny problém Jankose z G2 Esports? Populární jungler si zahrál ve funny spotu

Co vyřeší všechny problém Jankose z G2 Esports? Populární jungler si zahrál ve funny spotu