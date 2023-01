GODSENT loví ex-hráče Ninjas in Pyjamas a Into The Breach, píše blix.gg. Cílem je švédská soupiska

Podle zdrojů serveru blix.gg má organizace GODSENT blízko k podpisu dvou mladých švédských talentů Plopskiho a ztr. První jmenovaný má za sebou angažmá v A týmu Ninjas in Pyjamas, druhý by přišel z akademie.

Sestavu GODSENT by pak měli doplnit bývalí švédští hráči britské organizace Into The Breach draken a RuStY. Pátým do party s Plopskim a ztr je méně znám mladík joel. S odvoláním na zdroje o novém týmu informoval server blix.gg.

Velezkušený draken s mladými puškami

S Williamem "draken" Sundinem přichází roky praxe na té nejvyšší CSkové úrovni. Sedmadvacetiletý sniper prošel v minulosti výběry Fnatic a Ninjas in Pyjamas, se kterými se radoval z vítězství na Intel Extreme Masters v americkém Oaklandu nebo DreamHack ve Valencii.

Naposledy působil tenhle zkušený ostrostřelec v britské enklávě Into The Breach. Tam se potkal s krajanem Alfredem "RuStY" Karlssonem, který má do nové sestavy GODSENT mít také namířeno.

Zkušenost doplní mladé pušky. Nicolas "Plopski" Gonzales Zamora je dvacetiletý entry fragger, Erikovi "ztr" Gustafssonovi je 19 let a Joelovi "joel" Holmlundovi dokonce 18 let.

Pokud se spekulace potvrdí, dočkáme se na světové scéně týmu s velkým potenciálem, který by mohl mít ambice minimálně na TOP 30 hltv.