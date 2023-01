GOAT Counter-Striku! Zvolte si nejlepšího hráče všech dob. Startujeme duelem GuardiaN - ZywOo

Je to tady. Po velmi úspěšném projektu "Sympaťák roku" spouštíme další anketu popularity na našich sociálních sítích. Tentokrát se můžete vžít do rolí analytiků a vybrat GOAT CSka - nejlepšího playera všech dob. První dvojici jsme složili ze dvou excelentních wipařů, GuardiaNa a ZywOoa. Komu dáte svůj hlas?

Do hlasování se můžete zapojit ve stories na našem instagramovém účtu. Předesíláme, že jde o diváckou anketu, takže až na konci soutěže vzejde z osmičky hráčů "ten nejlepší", půjde spíše o mandát popularity. Čeští fanoušci CSka ale patří k velkým fajnšmejrkům a my se na výsledky velmi těšíme!

Mathieu "ZywOo" Herbaut

Mathieu Herbaut je ve svých 22 letech považovaný za budoucnost celého esportového průmyslu. Už teď patří k největším hvězdám a ve srovnání současné generace hráčů mu může konkurovat snad jen s1mple z Natus Vincere.

Ve Vitality je od roku 2018 a vypracoval se rychle v největší postavu téhle slavné francouzské organizace. Loni hlavně díky jeho střelecké efektivitě se Golden Hornets vyhoupli do čela světového žebříčku a triumfovali v ESL Pro League Season 16.

ZywOo sbírá jedno individuální ocenění za druhým. Co se týče týmové stránky a kontextu těch největších offline turnajích to ale zatím není úplně ono. Co se týká akcí pořadaných organizací BLAST, má Mathieu ve sbírce bronz z World Final 2021.

Meta vítězství na Majoru je zatím daleko

Tristní je ale jeho bilance na Majorech. Loni skončil na děleném 9. místě v Antverpách a až 12. v Riu. V roce 2021 ve Stockholmu to bylo o poznání lepší, stále ale daleko od kýženého titulu (5. místo), který se zdá být pro škatulku GOAT nezbytností. Pátý byl i na Majoru v Berlíně v roce 2019.

Před sebou má nicméně ZywOo ještě spoustu sezón, kdy do své již nyní bohaté sbírky úspěchů přidá vůbec tu nejcennější. Hned další šance bude letos na domácím Majoru v Paříží, který poprvé v historii pořádá BLAST.

Ladislav "GuardiaN" Kovács

Laco Kovács ve svých 31 letech patří do předchozí generace. Jeho kariéra se chýlí - pokud už se neuchýlila úplně - ke konci. Restart v kompetetivním CSku v týmu Sampi se totiž nepodařil. Přišly zdravotní potíže, což nakonec vygradovalo až v ukončení spolupráce s českou organizací.

V naší anketě nicméně hledáme toho nejlepšího "všech dob". A slovenská superstar, mnohými považovaná za nejlepšího wipaře své generace, toho za sebou má ohromně dost.

Jedno ho ale s francouzským sniperem Vitality spojuje. Nemá titul z Majoru. Což už na rozdíl od o devět mladšího Francouze nemá šanci stihnout (alespoň v roli hráče). Přitom byl dvakrát ohromně blízko.

Velká rána ve finále Majoru v Bostonu

V roce MLG 2016 byl za tým Natus Vincere (NAVI) stříbrný na Major Championship: Columbus. Grand Finále o zisk největší trofeje v CSku si pak zahrál ještě jednou, jako kmenový hráč FaZe Clanu.

ELEAGUE Major: Boston 2018. Pokud GuardiaN jen uslyší tento název, musí ho pravděpodobně zalévat horko. V jednom z nejvyrovnanějších Grand Finále v historii Majorů byl opět na straně poražených. V decideru jeho FaZe podlehl až v prodloužení americké sestavě Cloud9. Kovács byl přitom nejlepším hráčem svého týmu. Velké zklamání ale bohužel pro něj i celý CZ/SK esport neodvrátil.

Abychom ale nekončili negativně. GuardiaN rok předtím vyhrál ELEAGUE CS:GO Premier 2017 s prizepoolem 1 milionu dolarů, což tehdy bylo zárukou toho nejprestižnějšího turnaje - mimo Major - který se konal. Dále je dvojnásobným šampionem ESL One New York. Vyhrál IEM v Sydney a BLAST v Miami.