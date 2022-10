GLOSA: Mrzutý Zero? GamerLegion zažívá po jeho odchodu do SINNERS průlom. TOP30 hltv a Major v Riu!

GamerLegion musel nuceně přestavovat tým. Poté co odešel do SINNERS Patrik "Zero" Žúdel angažovala organizace tři nové posily. A měla šťastnou ruku. Tým se vyšvihl do TOP30 hltv a slaví postup na Major v Riu. Zero tak může litovat zdánlivě litovat svého letošního kroku. Na druhou stranu i podle jeho slov je RMR loterie a na příští Major se zas mohou klidně kvalifikovat hříšníci.