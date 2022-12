GLOSA: Kde by mohl zakotvit forsyy? Sáhnout po něm může Sprout nebo jiný tým z širší světové špičky

Sága Davida Bílého v SINNERS je u konce. Nyní talentovaný sniper vyhlíží nové angažmá. Po Adamu Zouharovi by mohl forsyy být dalším Čechem, který se připojí k k týmu z širší světové špičky. AWP pozice je ale dost specifická, v každé sestavě na ní máte jen jednoho specialistu. V textu se věnujeme tomu, kam by se forsyy hodil, a proč by to mohl být Sprout...

(publicistický text)

V perexu článku jsme napsali A, ale zapomněli doplnit B. David "forsyy" Bílý nakonec klidně může zakotvit na domácí scéně. Nadějný sniper by se mohl vrátit do ENTERPRISE, kde vyhlásili, že chtějí sázet jen na CZ/SK hráče. Pozice wipaře se otevírá také v Dynamo Eclot, které umístilo capseNa na přestupovou listinu.

Obě angažmá by ale byla zřejmě krokem zpět nebo minimálně přešlapováním na místě. Forsyy určitě má na to přejít hranice české kotliny. Měl by to být tým, který má stejné nebo vyšší ambice, než jeho dosavadní zaměstnavatel SINNERS. Cíl v táboře hříšníků zněl jasně - pokusit se o historický postup na Major. To se ale bohužel nepovedlo, byť k tomu antverpskému měli David Bílý a jeho parta blízko.

Přemýšlet o tom, že by manažeři Natus Vincere benchnuli s1mpla a dali prostor jedenadvacetiletému klukovi z Česka je šílenství. Vyřadit asi můžeme i kompaktní týmy, kde by nastala jazyková bariéra. V Eternal Fire vládne turečtina, v Movistar Riders zas hovoří španělsky. Takových celků bychom našli mnoho (rusky nebo brazilsky hovořící týmy).

V týmech jako BIG nebo Copenhagen Flames by se zřejmě David domluvil, ale ty sázejí spíše na své domácí hráče.

Hříšný tanec v OG a americký sen

Ok. Tohle se asi nestane. Ale neříkejte, že by to nebylo krásné spojení. V OG by se forsyy shledal s Adamem Zouharem, se kterým kosil tuzemskou konkurenci v dresu SINNERS.

Jenže Neofragova organizace sází na ruského ostrostřelce degstera. Ten má zkušenosti z velké stage na Majoru v Antverpách, kam dokráčel s Team Spirit skoro do finále a do OG přinesl čerstvý vítr. V poslední době navíc Abdulkhalik Gasanov podává skvělé výkony, ať už proti němu stáli hráči Ninjas in Pyjamas, FaZe nebo Vitality.

A co Complexity? Je to sice americká organizace, ale evropskou cestičku už v ní prošlapal norský sniper Hallzerk, který předtím působil v Dignitas. Dvaadvacetiletý player má dobrá čísla a vedení Complexity s ním může být spokojené, protože pomohl po letním propadu žebříčkem hltv dostat celek zas mezi dvacet nejlepších.

Spíš Sprout než GamerLegion

Přesun z podještědí do Německa? I tahle možnost je otevřená. Sprout i GamerLegion patří do širší světové špičky a podívaly se letos na Major v brazilském Riu.

Tým GamerLegion s největší pravděpodobností sahat do sestavy nebude. V září přivedl tři nové hráče, kteří nakopli organizaci ke skvělým výkonům. Lví podíl na tom měl dánský sniper Frederik "acor" Gyldstrand, jenž má zkušenosti z německého MOUZ a stále patří mezi velká evropská esa. Ledaže by si jej vytáhl jiný tým a GamerLegion potřeboval zalepit díru.

Také Sprout se nachází v dobré fazoně. Pro angažmá forsyyho nicméně hovoří fakt, že sniper slaxz- nemá úplně přelomová čísla. V posledních dvou zápasech měl nejhorší rating z týmu a i dlouhodobá statistika pro něj příliš nehovoří.

Budou chtít udělat Sprout změnu? V minulosti tam působil jiný Čech - ten, který teď nahradil forsyyho - oskar. V minulosti dala organizace prostor i polským importům a v současnosti zde působí další hráč z bývalého satelitu Sovětského svazu - rumunský rifler lauNX.

Tak uvidíme!