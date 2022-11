Frozen předčil "staršího bráchu" karrigana a v Riu píše historii. Co řekl v interview pro HLTV?

Myslím si, že moji spoluhráči, kteří přišli z našeho Academy týmu odvádí dobrou práci

Na otázku, jak si prošli adaptací mladí a méně zkušení spoluhráči Davida „frozen“ Čerňanského, kteří přišli z úspěšného Academy kollektivu MOUZ a jak si na ně zvykl tým, dvacetiletý David odpovědel následovně.

„Není to na nich moc vidět, chápete? Když hraji, tak jim nevidím do hlav, ale myslím si, že odvádí dobrou práci. Turnaje série WePlay Academy jsou skvělou věcí a vypadá to, že hráči jsou připraveni k top scéně.

Dobrými příklady jsou m0NESY, s1n a taky naši hráče. Bylo těžké je správně implementovat do našeho systému, ale dexter a sycrone odvedli výbornou práci a parádně to zvládli.

Myslím si, že máme vše potřebné. Potřebujeme neustále zlepšovat jak svůj individuální skill, tak i týmovou hru. Prostě víc pracovat na sobě a tak. Aby to vše ve finále dobře klapalo a pracovalo.“

Hodně jsem toho obětoval, obzvlášť svou komfortní zónu. Bral jsem ty role, které nutně potřeboval tým

V dřívější krátké besedě s Dorianem „xertioN“ Bermanem se v HLTV dozvěděli o tom, že Berman byl vděčný frozenovi za to, že mu talentovaný Slovák přenechal několik herních rolí a pozic, aby se izraelský entry fragger cítil lépe a sebevědomě. Vypadá to, že ta změna všem prospěla. Pomohli si navzájem, myslí si David.

„Za prvé musím říct, že jsem toho docela dost obětoval v minulých sestavách, obzvlášť jsem obětoval svou komfortní zónu. Bral jsem role, které byly potřebné pro tým a ne ty, které byly lepší pro mě.

Když k nám do týmu přišel xertioN, tak převážně hrál moje role a já jsem si mohl vzít ty herní role, které chci, a které mi vyhovují nejvíce a být ve své komfortní zóně. Dříve jsem ty role hrál a konečně jsem se k nim zase dostal. Předal jsem mu několik herních rolí a současně mi Dorian pomohl zbavit se některých rolí, abych mohl ve finále dostat ty role, které mám nyní,“ říká Čerňanský.

Vnímám karrigana jako svého staršího bráchu. Byl jsem zdrcen, když jsem viděl, jak to celé dopadlo

Naprosto šílené herní výsledky, velké zklamání favoritů FaZe Clan, NIP a Vitality a nevšední a zajímavé csko, kterého jsme svědky na probíhajícím prestižním Major turnaji ve slunné Brazílii. Co si o tom všem myslí slovenský rifler?

„Nemám sebemenší tušení. Vnímam karrigana jako svého staršího bráchu a byl jsem zdrcen, když jsem viděl, jak to celé dopadlo. Opravdu nevím, co se stalo. Možná za to může best-of-one. Potkali se s Cloud9 a velmi dobrými týmy a tak.

Prohrajete pár map, boom a už jste ve skupině se skórem 0-2. Možná by bylo lepší aby ty skupiny nebyly bo1? Neříkam, že je to špatné a že se mi to nelíbí. Nejsem si jistý. Co se týče nynějšího cska, tak dříve jen hráči NAVI a FaZe mezi sebou soupeřili o trofeje. Teď se všichni blíží k jejich herní úrovni a vlastně každý může vyhrát a pomýšlet na tituly,“ pohotově reaguje na otázku zkušený Slovák.

Nemohu si představit jiný Major, na kterém bych chtěl zajít tak daleko

Patnáct tisíc divaků, fandící brazilci a neskutečná atmosféra. Je frozen nervozní před skandujícími fandy na zaplněné Jeunesse Arena? Jak to celé vnímá?

„Strašne se těším na zápasy. Co si pamatuji, tak největší návštěvnost, co jsem kdy viděl byl v Kolíně nad Rýnem. Bylo to neskutečné, nedá se to popsat. Když jsem se dozvěděl, že na Champions Stage bude hodně lidí, chtěl jsem se tam dostat.

Nemůžu se dočkat na zápasy, těším se. V Brazílii je skvělá atmosféra. Nemohu si představit jiný Major, na kterém bych chtěl zajít tak daleko,“ odpovídá frozen.

Ostřílený David "frozen" Čerňanský se etabloval jako jeden z nejlepších hráčů na CZ/SK scéně. Stal se čtyřnásobným mistrem prestižního MČR ve třech různých týmech. Dvakrát zvednul pohár s eXtatus (2016 a 2017), jednou s nEophyte (2015) a jednou s Gunrunners (2018).

Zdroj: HLTV