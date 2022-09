Forsyy sestřelil Entropiq Prague. SINNERS jsou stále neporažení a vyhlížejí For Games

David "forsyy" Bílý zase řádil. Tentokrát se před jeho palebnou sílou sesypali Entropiq Prague. SINNERS zvítězili nad pražskou sestavou po skvělých výkonech na Overpass a Infernu. Hříšníci mají skvěle rozjeté tažení na For Games, kam vede přímá cesta z prvních dvou pozic splitu. ENTERPRISE zvítězili nad Inside Games 2:0 a posunuli se na druhé místo.

Forsyy si zapsal 49 fragů a jen 19 smrtí a stal se nejlepším hráčem zápasu. Na první mapě Overpass, kterou picknula česká jednička se velkou část hráči Entropiq Prague drželi. Nakonec ale rozhodla extratřída SINNERS, kteří po zatím úspěšném tažení CCT Series nenechali vyprahnout svůj apetit a dokončili mapu rozdílem 16:10.

Na Infernu zařadili hříšníci na další rychlostní stupeň a Pražané se nadřeli na každém vítězném kole. Nakonec uhráli jen tři. Forsyymu navíc zdárně sekundoval SHOCK, který si v druhém dějství připsal přes dvacet fragů.

SINNERS ovládli i svůj pátý zápas podzimního splitu a s největší pravděpodobností jim neunikne přímý postup do semifinále Playoff, které se jako loni odehraje na For Games v pražských Letňanech.

Entropiq Prague si připsali druhou porážku a s deseti body jsou třetí. Přeskočit je nicméně mohou týmy ENTERPRISE i Cryptovy, které mají méně odehraných zápasů.

ENTERPRISE se prokousali na druhé místo

ENTERPRISE se proti Inside Games zapotili na první mapě, kterou vyhráli těsně 16:13. Na té druhé to bylo o poznání lepší a po vítězství 2:0 se EP posouvají na první příčku. Dokáží přímý postup na For Games do konce splitu uhájit?