Finále Worlds 2022: Faker se čtvrtého titulu nedočkal. DRX zakončují jízdu turnajem výhrou nad T1

Z těsné kvalifikace až do samotného finále letošních Worlds. DRX přepisují historii a stávají se šampiony League of Legends.

Souboj Deft vs. Faker

Dvojice hráčů se zná už ze střední školy, následně spolu debutovala v LCK a nyní patří Faker i Deft k neodmyslitelným pilířům profesionálního League of Legends. Finálová bitva DRX vs. T1, neboli Deft vs. Faker, přinesla intenzivní podívanou, kterou rozhodl až poslední možný zápas.

DRX se podařil zázrak v podobě výhry nad T1 v těsné sérii 3-2. Mnohdy se zdálo, že T1 snadno zvítězí, DRX ale od začátku letošních Worlds překvapují a nic na tom nezměnil ani zápas o slavný Summoner's Cup.

Bot diff

Oba týmy věnovaly počas celého turnaje velkou pozornost bot lajně. Jeden šampion ale vyčníval na obou stranách - Varus. V první hře dokonce zastal pozici Junglera a skrz šíp ukradl Gumayusi v roli Varuse samotného draka. “Na co smite, když máš šíp?” poznamenalo trefně LoL Esports.

Ve druhé hře se na botu objevily nezvyklé dvojice v podobě Varuse a Heimerdingera za DRX proti Ashe a Lux v podání T1. DRX už po pár minutách finančně zaostávali a zdálo se, že si T1 dojdou pro snadný match point. BeryL v roli Heimerdingera ale začal úřadovat a skrz asistence spoluhráčům dotáhl DRX ke srovnání série.

V rozhodující hře se na Rift konečně dostala obávaná Caitlyn. Vzhledem k zabanované Lux ale muselo DRX vymyslet jiné kombo. BeryLova volba nakonec padla na Barda.

Když se pro T1 zdálo vše ztracené, nastoupil loupežník Gumayusi a soupeři ukradl dalšího Barona. DRX ale zareagovali ziskem Mountain Soul a Elder draka a na to už T1 jednoduše nestačili.

Historické vítězství

Deft se od roku 2014 nedostal přes semifinálovou část Worlds. Rok co rok zastavilo jeho potenciál čtvrtfinále, ale letos je vše jinak. Nejen že přešel přes zakleté semifinále, ale dokonce konečně dosáhl na slavnou trofej Summoner's Cup.

Borci T1 s legendárním Fakerem sice ztratili finále, ale letošní rok mohou považovat za jeden velký úspěch. T1 je opět na vrcholu profesionálního League of Legends.