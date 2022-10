Finále EPL: Pět map, dvě prodloužení. V dechberoucím zápase Vitality poráží Team Liquid

MIBR hlásí novou posilu. Do brazilského týmu přichází HEN1

MIBR hlásí novou posilu. Do brazilského týmu přichází HEN1

Vzestup Liquid. Stačilo přimíchat do motoru nitr0 Nicka Cannelly a slavný tým je třetí na světě

Vzestup Liquid. Stačilo přimíchat do motoru nitr0 Nicka Cannelly a slavný tým je třetí na světě