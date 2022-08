FaZe Clan, NEOFRAG s OG a... SINNERS! Těšte se na SteelSeries Nova Invitational

SteelSeries Nova Invitational svede proti sobě čtyři týmy. Systém je jednoduchý. Semifinále na bo1, jejichž vítězové si to o titul rozdají na dvě vítězné mapy.

SINNERS čeká v semifinále OG a tedy i jejich starý, dobrý kamarád NEOFRAG. Vyhecuje se česká jednička proti jasnému favoritovi? V druhém klání FaZe Clan změří síly se 70. týmem světa Tricked. Tady asi není o čem.

Už samotná možnost si zahrát s prestižními OG, je pro in-game leadera beastika a jeho parťáky skvělou příležitostí. V případě vítězství - hraje se na jednu mapu a stát se může cokoliv - bychom se pak dočkali historického momentu. SINNERS by bojovali proti nejlepším z nejlepších. Karrigan, ropz, rain a další... to by byl splněný sen pro nejednoho hráče.

Semifinále je na programu v sobotu 13. srpna. Hříšníci půjdou na Adama Zouhara ve 13:00, po zápase FaZe Clanu. Finále se uskuteční v ten samý den od 15:00.