FaZe a NAVI. I to je GuardiaN. S rainem si vytvořil pouto a těší ho, že se NEOFRAG dostal do OG

Zveřejňujeme další část rozhovoru se slovenskou CS legendou. Ladislav ”GuardiaN” Kovacs byl svého času fenomén. Jednatřicetiletý AWP player se nesmazatelně zapsal do historie za FaZe i NAVI. Z jeho studnice zkušeností teď čerpají mladé pušky ze Sampi.Tipsport. K jakému hráči ze svých světových štacích má nejblíže? A co říká na NEOFRAGa v OG?

(zdroj úvodní fotografie: Epicenter/Liquidpedia)

Peak vaší kariéry byl bezesporu s týmem FaZe Caln, za který jste vedle sbíral kromě důležitých vítězstvích i individuální ocenění. Následovala neméně úspěšná štace v NAVI. To z vás dělá nejen tuzemskou legendu, jak vzpomínáte na to období?

Byly to moje nejlepší roky, nedá se to moc popsat. Když to přenesu na současnost, my v Sampi bychom chtěli udělat všechno pro to, abychom se dostali alespoň na Tier-2. Nicméně zkušenosti, které mám z NAVI a FaZe se snažím mladším spoluhráčům předávat, mentorovat je. To je můj cíl tady.

S rainem se mezi námi vytvořilo pouto

Rok 2022, here we are, FaZe Clan i NAVI jsou stále na špičce světa. Těší vás to? Z řadou současných hvězd jste hrál.

Moc světovou scénu nesleduji, ale těší mě, že tyto dva týmy jsou nahoře. Prožil jsem si s oběma kus kariéry. Na druhou stranu se chci hlavně soustředit na sebe na styl mé hry. Jak individuálně můžu pomoci týmu Sampi.

Karrigan i s1mple, to jsou playeři, se kterými jste seděl bok po boku na těch nejprestižnějíěch eventech. Udržujete s nimi kontakt?

Jsem v kontaktu s norským hráčem Håvardem "rain" Nygaardem. A to již od té doby, co jsem s ním hrál za FaZe. Měli jsme společný byt, vytvořilo se mezi námi pouto a musím říct, že to je můj nejlepší kamarád z těch, se kterými jsem kdy Counter-strike hrával.

Doufám, že se NEOFRAGovi bude dařit

Zahraniční scénu bych ještě neopouštěl. Zajímá mě, jak vidíte naše slovenské a české vlaštovky hrající S-Tier. David "frozen”"Čerňanský se etabloval v německém týmu MOUZ. Relativní novinkou je vstup mezi elitu Adama "NEOFRAG" Zouhara. Co říkáte na tento jeho životní posun?

Jsem velmi rád, že se NEOFRAG dostal od OG. Upřímně doufám. že se mu bude dařit a i na základě toho se třeba příští rok dočkáme dalších tuzemských hráčů na této scéně .

Ještě na závěr. Máte kolem sebe v Sampi.Tipsport mladé naděje. Vyzvídají, jaké to bylo hrát na těch největších světových turnajích a před tisíci fanoušky?

Já jím rád na jejich otázky odpovím. Jsou zvědaví, Řešíme gameplay, ale vyprávím i o svych zážitcích, které jsem v minulost prožil.