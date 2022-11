FalleN po vypadnutí z domácího Majoru: "Není to sbohem, ale konec se blíží." Hrát chce už jen rok

"Není to ode mě sbohem, ještě budu trochu hrát. Ale čas konce se blíží a já jsem moc rád, že tu vidím novou, přicházející generaci hráčů," řekl krátce po vypadnutí z domácího Majoru v Riu Gabriel "⁠FalleN⁠" Toledo. Legendární In-Game Leader a sniper v jedné osobě se s IEM rozloučil porážkou s Cloud9.

"CSko je po 18 let středem mého života, ale dostávám se do bodu, kdy už chci žít pro jiné věci. Chci žít se svou ženou, víc se vídat s rodinou a zůstat doma," svěřil se FalleN. Letos v květnu oslavil 31. narozeniny a už před Majorem avizoval, že to bude pravděpodobně jeho poslední turnaj takové velikosti.

V Challengers Stage skončili dva ze tří brazilských týmů. 00 Nation i Imperial. Naopak FURIA se raduje z postupu, je jediným domácím želízkem v ohni a nenechává bouřlivé publikum v Riu spát.

Osudným se stalo derby s 9z

Bohužel pro brazilské fanoušky dvojnásobného vítěze Majoru se představení na velké scéně v Riu scvrklo na tři zápasy. Hned v úvodu Imperial narazil na těžký los a na jedny z největších favoritů z Vitality zkrátka nestačil.

Následovalo velké jihoamerické derby. FalleN se svým týmem sehrál jednu mapu s 9z, jehož sestavu tvoří hráči z Uruguay, Argentiny, Chile a Brazílie. Právě tenhle ostře sledovaný zápas měl být tím, který nakonec jazýček misk vah převáží na stranu Imperial. Nestalo se.

Po kruciální prohře s 9z museli zkusit Imperial zaskočit vítěze IEM Dallasu Cloud9. Po srdnatém výkonu, zvláště na druhé mapě, kterou rozlousklo až prodloužení, se ale FalleN tváří v tvář před brazilskými fans s největší akcí v historii jihoamerického CSka, rozloužil.

Upřímné poděkování fanouškům

"Chtěl bych z celého srdce poděkovat vám fanouškům. Vím, že jste mi velmi vděční za to, co jsem dokázal, ale bez vás bych tady nebyl a ta vděčnost je vzájemná. Mám vás moc rád," popsal Toledo v dojemném vzkau svůj vztah s esportovými fanoušky.

I my za redakci si vážíme FalleNova přinosu pro esport a Counter-Strike. Děkujeme za to, že jsme mohli sledovat jeho úžasné výkony a kariéru, která formovala nejen brazilskou scénu, ale i scénu světovou.