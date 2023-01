Esportový byznys 2023: Šance a příležitosti. Zastaví se růst? Zasvěcení odpovídají

Už v roce 2020 i přes (nebo možná právě proto) globální koronavirovou krizi se točily v esportu neuvěřitelné peníze. Celosvětový obrat se rovnal jedné miliardě dolarů. Podle serveru Business of Esports by se měl do konce roku zvýšit ještě dvojnásobně.

Do atraktivního odvětví investují v obřích částkách technologičtí giganti jako je Intel, ale třeba i japonské automobilky Honda nebo Nissan. Silným partnerem esportu je tradičně také Red Bull.

Dočkáme se dalšího růstu? Nebo naopak v období, kdy se musíme popasovat s důsledky ruské invaze na Ukrajině a energetické krize, tenhle "lovebrand" bude ekonomicky padat? Odpovědi na tuhle otázku hledali redaktoři britského webu Esports Insider.

Více muziky za méně peněz

„V této složité ekonomické situaci se přísun kapitálu na trh zkomplikoval. A protože esportové týmy ještě stále nenašly správnou cestu k profitu, musíme se společně vyřešit rovnici "lepší výkon, za méně peněz". Proto může být rok 2023 věkem, kdy esportové organizace můžou "dospět"," myslí si CEO francouzského týmu Vitality Nicolas Maurer.

Finanční profit esportových týmů vidí jako jeden z fundamentálních prvků byznysu i manažerka Liquid Josie Brown „Očekávám, že organizace budou pokračovat v růstu a rozšiřování svých značek až do bodu, kdy mohou existovat nezávisle na hrách, se kterými je primárně spojujeme," myslí si.

Esport na Netflixu?

CEO Tundra Esports nabídl při své predikci jednu z možných příležitostí, kam by odvětví mohlo směřovat.

„Rád bych viděl, jak esporty pronikají do mainstreamových streamovacích služeb. Rivalita, soutěže a příběhy hráčů jsou někdy ještě vzrušující než ve sportu. Tvorba obsahu a produkce v esportu je na špičkové úrovni. Obecně platí, že komercializace práv by byla jednou z hlavních příležitostí v nadcházejících letech," uvedl Evgeniy Roshchupkin. Dočkáme se tedy na Netflixu nebo jiných streamovacích platformách podobných projektů, jako je například seriál o závodech Formule 1 Drive To Survive?

O mezníku z hlediska popularity mluví i Brian Ward, CEO Savvy Games Group. „Je zde prostor pro zlepšení broadcastingu esportu. Dost na to, aby se nakonec dostali na stejnou úroveň popularity jako Formule 1 nebo fotbal," říká.

Profit pro všechny strany

Prodigy Agency zastupuje například francouzského ostrostřelce ZywOoa. Jérôme Coupez z agentury apeluje na nutnost vytvoření ekosystému, kde by na rostoucím odvětví měly mohly všichni profitovat.

„Publikum u mnoho her stále roste, což umožňuje esportu růst globálně. To se jen tak nezastaví. Jen doufám, že celé odvětví najde způsoby, jak správně přerozdělit příjmy, aby všechny zúčastněné strany mohly pokračovat v růstu a aby byl tento byznys udržitelný pro všechny.“