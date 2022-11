Esportové království. Dánsko je velmocí v CSku, s hvězdou Heroic jsme probrali proč

Vítězství dánského týmu kompletně s dánskou soupiskou, na turnaji v Dánsku pořádaném dánskou organizací BLAST. Fall Finals je esencí fenoménu, který už nějaký rok můžeme sledovat na esportové scéně, především v Counter-Striku. Severská země je velmocí. Aktuální titul Heroic, ale i bohatá historie Astralis nebo úspěchy krajánků jako je "karrigan" dávají na to všechno štempl. Čím to?

Tuhle pohádku nepsal Hans Christian Andersen. Její tvůrci jsou dánští esportovci z CS:GO týmu Heroic, když ovládli domácí BLAST. Ve finále porazili FaZe Clan, kde září jejich hvězdný krajan karrigan.

Dánské království má jen necelých šest milionů obyvatel, jeho produkce v odvětví esportu je ale ohromná.

Máme tu známe organizace Heroic, Astralis, Copenhagen Flames nebo Sprout. Zařadit můžeme i ECSTATIC, který často měří síly s českými týmy.

Dánské hvězdy v zahraničí

Dánsku dělá dobré jméno za hranicemi království hned několik hvězdných hráčů. Vedle zmíněného karrigana (Finn Andersen) také například Rasmus "HooXi" Nielsen, který pálí v řadách G2 Esports.

Dvojí zastoupení má Dánsko i ve francouzské organizaci Vitality. Golden Hornets spoléhají na Magiska a dupreeha. Desítku nejleších týmů planety aktuálně uzavírají Fnatic, za které hrají nicoodoz a roeJ.

Ve švedských Ninjas in Pyjamas najdeme Dána es3taga a za letošním úspěchem na Majoru v Brazílii týmu GamerLegion má podíl acoR.

Součást kultury

S vicemistrem Majoru v Riu a čerstvým šampionem Fall Finals Casperem Møllerem jsme na téma dánského esportu udělali v Kodani rozhovor. CadiaN se na světové scéně pohybuje desetiletí. Vedle Heroic hrával také v dánském týmu North, nebo Copenhagen Wolves.

V rozhovoru pro Sazka eLEAGUE uvedl, že za boomem esportu v Dánsku stojí tradice a kultura. V zemi je spousta nadšenců, kteří "začínali na Counter-Strike 1.6 a Source a kteří nyní předávají zkušenosti svým následovníkům v Global Offensive."

Trávení hodin u PC "není v Dánsku tabu," myslí si Møller. "Lidé také mají peníze na to, koupit si kvalitní počítače," dodává.

Národní strategie pro esport

Co se týká samotného esportu, Dánsko patří k zemím, které tento fenomém zachytily v jeho zárodku, tedy někdy kolem roku 2000. "Dánsko mělo formativní roli v růstu odvětví esportu a těší se také silné vládní podpoře," píše server Esports Insider.

Dánská vláda dokonce vytvořila národní strategii pro esport, do kterého investuje stejně jako do digitální infrastruktury a gamingu jako takového. Podle Esports Insiders 52 procent mužů a 50 procent žen nad 16 let hrají počítačové hry. Čtvrtina populace pak denně.