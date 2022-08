ENTERPRISE. Stříbrný tým Sazka eLEAGUE se bude opírat o výjimečného snipera

Dalším týmem, který nebude chybět na podzimním splitu je ENTERPRISE. Mezinárodní sestavě kraluje bulharský AWP hráč Deyvid "h4rn" Benchev, který prokázal mimořádné schopnosti už v několika zápasech. Jeho angažmá bylo organizaci trefou do černého. EP udělali jednu změnu, vrátil se "system". Mění se také pozice in-game leadera.

Místo in-game leadera přebírá po Erikovi "The eLiVe" Sithovi právě zmíněný ostrostřelec z Bulharska. h4rn tak naváže na trend v několika světových sestavách, kdy AWP hráč zároveň calluje. Na české scéně tohle můžeme znát například v Sampi, kde tuhle roli zastává GuardiaN.

Uvidíme jak se Deyvid osvědčí a zda ENTERPRISE nesáhnou zpět a nepředají slovo opět Erikovi. Do týmu přišel staronový hráč Tomáš "system" Zemko, který má obrovský hlad po CSku po menší pauze na české top scéně.

Oproti jeho předchozímu angažmá tentokrát hraje v týmu prim anglický jazyk. " Blytz a h4rn jsou za mě velmi kvalitní hráči,“ uvedl Tomáš Zemko. „Vyzkouším si komunikaci v angličtině, což bude velice zajímavé – ale nemyslím si, že bych s tím měl mít nějaký problém,“ dodal.

Obhájí ENTERPRISE finálovou stage na For Games?

Loni na For Games doputovali ENTERPRISE až do finále, kde podlehli šampionům SINNERS. Tehdy v sestavě byl ještě David "forsyy" Bílý i Matúš "MATYS" Šimko. Ani po jejich odchodech za lepším ale EP neztratili dech.

Znovu se dokázali na jaře probojovat až do finále Sazka eLEAGUE. Sestava doznala jen jedné změny, která by navíc měla podle hráčů EP vnést do týmu více přátelského ducha.

Ambice tak nemůžou být menší, než opět doputovat do Grand Finále. A v něm třeba překvapit. Proti ale vedle největších favoritů SINNERS budou určitě Dynamo Eclot, kteří vyhráli letos MČR, jen v Sazce se jim tolik nedařilo.

Sestava ENTERPRISE