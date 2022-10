Emerickson zve na Hyundai Fifa eCUP. Podaří se mu sesadit vítěze For Games Lakyho?

"Jsem rád, že mohu být součástí takového projektu. Těším se na to! Udělám maximum proto, abych to celé vyhrál," vytyčil si cíl na Hyundai Fifa eCUP Emerickson.

Možnost porovnat síly s domácí špičkou dostanou i amatérští hráči. Pro ně cesta na finálový turnaj vede přes čtyři otevřené kvalifikace, které se budou konat v druhé polovině října a první půlce listopadu.

Nejlepší čtyři hráči z každého kvalifikačního slotu postoupí do uzavřené kvalifikace o přímý postup na prestižní turnaj. Tu si budou moci vychutnat fanoušci populární fotbalové série na streamech o víkendu 19. - 20. listopadu.

Termíny online Open Kvalifikace na Hyundai Fifa eCUP

23. října

30. října

6. listopadu

13. listopadu

Finále v showroomu Hyundai

Hyundai Fifa eCUP vyvrcholí na offline eventu v showroomu hlavního partnera turnaje. Kvalifikanti změří síly s profesionálními esportovci v sobotu 26. listopadu. Ty nejvyšší ambice má člen esportové sekce fotbalové Sparty a zároveň organizace ENTERPRISE Emerickson.

Snadné to ale Jan Krupička mít rozhodně nebude. Mezi hlavní kandidáty na titul patří člen plzeňské Viktorky Lukáš Pour alias T9Laky. Ten se stal vítězem na vůbec první akci s titulem FIFA 23 na For Games.

Tehdy pro štáb Sazka eLEAGUE k novince na herním trhu uvedl: “Je to zvláštní, zatím nevím, co si o tom mám přesně myslet. Dá se hrát docela agresivně, což je super, zároveň mi přijde dobré, že soupeři jen tak neutečeš,” řekl po vítězství na For Games.

Uvidíme jak se on a jeho konkurenti od té doby zlepšili a na nové rozhraní zvykli. Mezi další velká jména, která dostala přímou pozvánku na LANku v Hyuandai Showroomu patří Seron, Marioooso, Saint a nebo K1leris.

V prizepoolu bude celkově 60 tisíc korun. Šampion Hyundai Fifa eCUP si odnese prize money v hodnotě 40 tisíc.