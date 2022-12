“Doufám, že je na mě táta pyšný.” HooXi i přes tragickou smrt svého otce dosáhl na zlatou trofej

Náhlá tragédie

Zprávu o tragickém úmrtí svého otce dostal Rasmus "HooXi" Nielsen krátce po přistání v Abu Dhabi, kde se konal BLAST Premier World Final. “Bylo to náhlé, když jsem se s ním večer předtím loučil, nevšiml jsem si ničeho neobvyklého,” popsal HooXi.

Rodina dánského kapitána si přála, aby se turnaje zúčastnil a on se rozhodl jejich přání splnit. “Jediný důvod proč to říkám veřejně je, aby lidé věděli, proč nejsem tak nadšený, jak obvykle bývám,” objasnil Rasmus své důvody.

Rozhodnutí setrvat v turnaji se později ukázalo jako správné. G2 sice ztratilo první zápas s FaZe, pak už ale bylo k nezastavení. Evropská sestava porazila šampiony z Ria (Outsiders pozn. red.), zkušenou pětku z Vitality a následně udělila odvetnou porážku i týmu FaZe. Do finále se tak probojovaly týmy, které by před turnajem tipoval jen málokdo - G2 a Team Liquid.

Kletba prolomena

Vyrovnaná podívaná se nekonala. G2 si došlo pro suverénní výhru na Infernu v poměru 16-7 a následně potvrdilo matchball na Mirage v konečném výsledku 16-12. G2 tak prolomilo svou kletbu a po pěti letech konečně dosáhlo na zlatou trofej.

“Nestydím se přiznat, že NiKo vzal několik kol na sebe, dával dobré pokyny, všechny zabil a já se tak mohl dostat zpátky do pohody, což jsem potřeboval. Je to opravdu týmové vítězství,” popsal finále HooXi. “Znamená to pro mě celý svět. Nebudu tady stát a brečet, protože brečím už týden v kuse, ale samozřejmě bych si přál, aby můj otec viděl, že jsem skutečně něco dokázal," dodal.

Dánský kapitán Rasmus "HooXi" Nielsen se na profesionální scéně pohybuje od roku 2015. Známý je především z přerušovaného působení v Copenhagen Flames, za sebou má ale i zastávku v dříve existujícím CS:GO týmu MAD Lions. Jeho aktuální angažmá v G2 patří alespoň prozatím k vrcholu jeho profesionální kariéry.