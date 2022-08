Do Sazka eLEAGUE zbývá 10 dní! Dynamo Eclot touží po zlatu na For Games. Obhájí SINNERS prvenství?

V sobotu 20. srpna se rozjíždí podzimní split CS:GO Sazka eLEAGUE. Dojde samozřejmě i na duel mezi Dynamem Eclot a SINNERS. Oba celky touží zvítězit na For Games, které bude i letos kulisou finálové části. Do hry se ale chtějí vložit i stříbrní ENTERPRISE. Těšit se můžete na více hracích dní i nové soupisky některých týmů.

Zápasy sledujte živě na našem twitch účtu https://www.twitch.tv/eleaguecz

První novinka vychází už ze samotného titulku. Startujeme za 10 dní, tedy v sobotu. Oproti nedělním hracím dním v jarním splitu se můžete na špičkové tuzemské CSko těšit v obou víkendových dnech. Dvě kola se navíc odehrají ve středu a ve čtvrtek.

Vysílání streamů tak bude dynamičtější (už žádné "maratonové osmihodinové přenosy"). Ostatně k samotným streamům - chystáme pro vás zajímavý doprovodný program. Poznáte více samotné aktéry, jejich motivace i momenty, kdy nebyli v komfortní zóně.

SINNERS našli pátého, AJTT se vrací na scénu

Přivítáme také nové tváře, které se objeví na soupiskách účastníků Sazka eLEAGUE. Začně od obhájců ze >>SINNERS<<. Své schopnosti naplno může ukázat jejich "pátý do party", první Slovák v historii organizace, Patrik "Zero" Žúdel. Jeho příchodem skončila anabáze, kdy NEOFRAGa zastupoval coach tomkeejs. Ten se tak vrátí do své mentorské pozice.

Neznámou bude také tým >>Entropiq Prague<<. Po pauze od CSka se vrací skvělý hráč Filip "AJJT" Dolenský, který klidně mohl skončit u SINNERS. Nakonec pokračuje v pražské organizaci. V ní zůstává zahraniční sniper Michael "sesL" Higatzberger. Tradičně v týmu zůstává Michal "leckr" Kadlíček. Ambice jsou vysoké a nejen leckr se těší na zápasy po boku AJJTa.

Desty bude coachovat, Cryptova získala talenta

Po nepříliš výrazných výkonech po odchodu talentovaného Slováka Lukáše „sAvana“ Lintnera, se chce >>eSuba<< opět vrátit do hry o medaile. Pomoci by jim mimo jiné k tomu mohl nový coach, kterým se stal dosavadní člen soupisky Dominik „desty“ Černý. AWP hráč Dominik "blogg1s" Janita nám prozradil, že tahle změna se probírala už delší dobu a pevně věří v destyho potenciál.

Počítat se pro podzimní split musí i s organizací based in Ostrava, kterou je >>Cryptova<<. Ta přivedla mladičkého talentovaného hráče Oldřicha "PR" Nového, který přišel do týmu z Dark Tigers. Sniperem zůstává někdejší hráč Sampi Martin "beryP“ Beránek

Ecloti chtějí titul, h4rn bude v EP pálit i na podzim

Kompaktní zůstavají borci z >>Dynamo Eclot<<. Sestava se osvědčila na tuzemské scéně i na té zahraniční a ke změnám tak nebyl důvod. Stmelení party a dlouhodobá spolupráce může pardubické organizaci na podzimním splitu jen pomoci. Nbqq a jeho parta slibuje, že letos chce na finále na For Games zaútočit na titul a utnout tak kralování české jedničky SINNERS.

Nezapomínejme ale na >>ENTERPRISE<<. V posledních dvou splitech skončili vždy stříbrní. Navíc se velmi osvědčilo angažování bulharského snipera Deyvida "h4rn" Bencheva. O jeho parádní kousky se diváci neochudí ani na podzimním splitu. Dotáhne in-game leader Erik "The eLiVe" Sith svojí partu k vytouženému zlatu v Sazka eLEAGUE?

Dark Tigers chtějí zlomit "barážové pravidlo"

>>Dark Tigers<< přišli o talentovaného PR. Dravé mládí by měl v týmu zastoupit Jan "pandi7o" Holák, který má pro Oldřicha Nového jasný vzkaz. "Já budu nahoře, ty dole". Uvidíme, jestli si na sebe neupletl bič. Tygři by každopádně chtěli změnit trend poslední doby, kdy padali do baráže a touží po tom, dostat se do Playoff.

Zbývají už jen >>Inside Games<<, kteří patří mezi největší outsidery ligy. Věřme, že se dokáží alespoň na některých mapách vybičovat k top výkonu a urvat v zápasech se svými konkurenty remízu, nebo dokonce vítězství.

Základní část CS:GO Sazka eLEAGUE proběhne od 20. srpna do 25. září. Hlavní finálová část proběhne na FOR GAMES, který se koná od 6. do 10. října!