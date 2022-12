DNE chce navázat na českou cestu. Loví snipera na tuzemském trhu, capseN ale možná zůstane

Lukáš “capseN” Koláčný byl před několika týdny umístěn na přestupovou listinu. V sestavě Dynama Eclot nicméně stále figuruje. Absolvoval s týmem náročný program na mezinárodní scéně - až teď kvůli rodinným důvodům za něj zaskočil sedmnáctiletý talent Happyy.

Bude lepší, když se naše cesty rozejdou

Proč je tedy Koláčný jednou nohou z organizace, když za něj zatím není adekvátní náhrada? “Ke konci sezony jsme řešili nějaké zhoršené vztahy v týmu a zároveň jsme dospěli k tomu, že by tady možný byl prostor pro nějakou změnu,” vysvětluje CEO Martin Novotný, kroky, ke kterým se vedení DNE odhodlalo. “Společně s Lukášem jsme to komunikovali a došli jsme k závěru, že bude lepší, když se naše cesty rozejdou,” dodává.

Dynamo Eclot je aktivní na přestupovém trhu, má ale omezené pole působnosti. “Nedává nám smysl angažování zahraničních hráčů,” říká Novotný. Česko-slovenský rybníček AWP specialistů není bezedný a cena za opravdovou kvalitu na této pozici může klidně vyšplhat do řádů milionů korun.

Oskar pro nás nebyl téma

Výběr se zúžil tím víc, že oskar po roce opět podepsal v SINNERS. Server PlayZone ještě předtím přišel s tím, že by se mohl Tomáš Šťastný vrátit do Česka a zakotvit v Pardubicích. Byly spekulace blízko pravdě? “Nebylo to blízko pravdě vůbec. My jsme byli sami překvapení, kde se tahle informace vzala. Pro nás to nebylo téma,” odmítá Novotný.

Na druhou stranu připouští, že Dynamo Eclot je aktivní na přestupovém trhu. “Je to v řešení a uvidíme v nejbližších týdnech, jak to dopadne,” zmínil. Stále ale existuje možnost, že se nakonec wipaře angažovat nepodaří. V ten moment je možná capseN back in business. “Umístění Lukáše na přestupovou listinu není nic definitivního, klidně se může stát, že bude pokračovat,” uzavírá Novotný.