Dilema pro fanoušky SINNERS. V anketě Sympaťák roku dochází na souboj generací, forsyy vs. oskar

Oskar si chce v příštím roce spravit chuť

Tomáš Šťastný vybojoval se SINNERS na domácí scéně všechno, co se dalo. Poté ale oznámil odchod z týmu. Na rok 2022 v dobrém vzpomínat nebude. Sezóna se nevydařila, z projektu TITANS nakonec oskar utekl rád.

V první polovině prosince se do českého rybníčku vrátil podruhé a opět do organizace pod Ještěd. V seznamu cílů má návrat celku do top 30 hltv, kam za jeho éry české jedničky patřily, a dostat se na Major - to se zatím žádnému tuzemskému týmu nepovedlo.

Jak Major "chutná" oskar nicméně sám dobře ví. Během působení v zahraničí se stal vůbec prvním Čechem, který na nejprestižnějším turnaji v CSku startoval.

V jednatřiceti letech se kariéra českého ostrostřelce chýlí ke konci. Ještě pár zlatých zářezů na CZ/SK scéně by ale přidat mohl. Těšíte se na jeho comeback na server v dresu hříšníků? Hlasujte ve stories na našem instagramu.

Vycházející hvězda forsyy

David Bílý je o deset let mladší než oskar. Po skvělé sezoně v ENTERPRISE se letos chytil v SINNERS a patřil mezi nejnebezpečnější snipery na domácí scéně. Několikrát uchvátil fantastickým playem a ledovou rozvážností, což je vzhledem k jeho věku velmi ceněná vlastnost.

S týmem se dostal na RMR do Bukurešti a jen těsně mu unikl postup na vytoužený Major. Přes tento neúspěch se on i jeho parťáci přenesli. Ovládli jarní split Sazka eLEAGUE, dvakrát Sazka eCUP i Mistrovství ČR v Brně. Mrzet forsyyho může jen For Games, kde SINNERS senzačně prohráli s eSubou a nakonec brali jen bronz.

Budoucnost jedenadvacetiletého talenta je zatím v mlze. S cenovkou přesahující milion přišel na začátku roku do Liberce a je otázkou, zda podobnou částku bude chtít investovat i jiná z CZ/SK organizací. Druhou možností je forsyyho přesun do zahraničí.