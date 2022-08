Další šachy v táboru modrokrevných. Do eSuby se vrací luko a sestavu doplní M1key

Nová éra. Desty jako trenér, jeden staronový hráč a svěží vítr. eSuba se chystá do další části sezony ve velkém stylu. Lukáš "luko" Hrabčík si za modrokrevné už něco v minulosti odehrál, Jakub "M1key" Krausko přichází jako nová posila.

eSuba už je zase kompletní. Desty se přesunul do role trenéra, v týmu nadále zůstává AWP hráč blog1s, Pechyn nebo Levi. Teď představila orga další dva borce.

"M1keyho jsme si vyhlédli v FPL-C, kde dlouhodobě podával skvělé výkony a i v tryoutech nás velmi mile překvapil. Na jeho nízký věk ukázal herní vyspělost," komentuje eSuba svůj krok.

"Už teď u něj vidíme kvality hráče pro základní sestavu a věříme, že v následujících měsících dostane možnost rozvíjet svůj potenciál," dodává tradiční esportová organizace.

Navrátilec Lukáš "luko" Hrabčík

Kolem "světoběžníka" Lukáše Hrabčíka to poslední dobou vřelou. Z Cryptovy šel do Dark Tigers a hned nato se vrací do svého bývalého celku eSuba.

Od eSubáků odešel v roce 2022. "I přesto, že jsme s jeho působením byli spokojeni, rozhodli jsme se na začátku roku 2022 o rebuild tehdejší sestavy, kde nám více zapadal svým playstylem právě Desty," vysvětluje team manager Štěpán Mach.

"Během sezóny se s odchodem dvou hráčů ze základní sestavy změnila i týmová dynamika a nejlepší aktuální kombinací bylo právě duo Luko a m1key," uzavírá eSuba.