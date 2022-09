Cryptova zdemolovala Dark Tigers. Zářil sniper beryP, vyřádil se i Zyored

Dohromady na dvou mapách jen deset kol povolila Cryptova svým sokům z tábora Dark Tigers. Po vítězstvích 16:3 a 16:7 se Ostravané vyhoupli do čela ligy se sedmi body. DTG bude dlouho provázet noční můra v podobě beryhoP, který si utkání dokonale podmanil.

Bývalý sniper Sampi v Cryptově viditelně pookřál. Martin Beránek proti Dark Tigers působil sebevědomě, což se promítlo i do čísel. 39 fragů a jen 18 smrtí znamená ratio 2.17, klobouk dolů.

Dařilo se už tradičně i Zyoredovi, který posílal soupeře k zemi jak na běžícím pásu. Nakonec si připsal 42 killů, což vychází v průmeru na jeden frag za kolo. Vydrží Cryptovanům forma i do nedělního duelu se SINNERS?

Dark Tigers se budou muset rychle z dění na mapách Dust II a Mirage oklepat, v sobotu je čeká rozjetá eSuba a v neděli hříšníci - obhájci titulu. Kdyby se z víkendu podařilo vydolovat alespoň jeden bod, byl by to zajisté úspěch a DTG by ještě mohli pomýšlet na Play-off.