Cryptova si jde pro medaili! Hrdě nosíme zkratku Ostravy ve svém jménu, burcuje Zyored

Na první letošní split se dostala Cryptova vlastně náhodou. Po odstoupení Sampi ze soutěže si borci hájící ostravskou značku vybojovali místo v největší tuzemské lize v kvalifikaci. Následně předvedli parádní výkony a potrápili mimo jiné i šampiona Sazka eLEAUGE SINNERS, se kterými urvali remízu. Jaké ambice mají teď? Dostat se na stage For Games a vybojovat medaili, hlásí Zyored.

Cryptova během léta udělala několik změn. Na Sazka eCUP se jim osvědčil tah v podobě AWP playera Martina "beryP" Beránka. Ten v sestavě zůstal i pro nadcházející split.

"Mám chuť něco s tímto týmem dokázat, určitě mi pomohla ta delší pauza od hraní z hlediska mentálního zdraví," uvedl v interview pro náš web. "Zyored je ostřílený střelec ze scény," pochvaloval si.

Právě Tomáš "Zyored" Cvaniga se nyní z pozice snipera může opět soustředit na úlohu klasického, nekompromisního riflera. "Hrát AWP pro mě byla na začátku docela výzva. Musel jsem se učit nové pozičky a celkově hrát jako rifler je dost jiné oproti sniperovi," vrací se ke své roli Zyored v rozhovoru pro Sazka eLEAGUE.

PR je zlatíčko, může se zlepšovat rychleji než my

Cryptova také ulovila mladíka z tábora Dark Tigers Oldřicha "PR" Nového. Svěží mládí může ostravské organizaci podle zkušeného Cvanigy jen prospět. "Přináší do týmu dobrou energii. Je to takové naše zlatíčko," říká zkušený střelec. "Je jen otázkou času, že se bude zlepšovat a zlepšovat. Podle mě rychleji než my ostatní," dodává.

"Je to fajn. Zvyknul jsem si na to a cítím se v pohodě. Určitě bych chtěl hrát Playoff v Sazka eLEAGUE a jinak se uvidí, co bude dál," komentoval PR svůj příchod mezi "Cryptovany".

V minulém splitu Cryptova skončila ve čtvrtfinále po boji 1:2 s ENTERPRISE. Podaří se jí tentokrát dostat až na hlavní stage For Games?

Ostrava !!!

Není tajemstvím, že se Cryptova hlásí k Ostravě. Ostatně Crypt - OVA tomu dává jasnou odpověď. Zyored by rád natáhl na stream fanoušky právě z tohoto rázovitého města. "Hrdě nosíme zkratku Ostravy ve svém jménu," burcuje!