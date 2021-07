Cítím jistou zodpovědnost, chci Spartě její důvěru splatit, říká Emerickson

Co nakonec rozhodlo pro prodloužení smlouvy se Spartou?

„Jsem ve Spartě už přes dva a půl roku. Za tu dobu jsem si ke klubu vytvořil velmi dobrý vztah. Cítím už jistou zodpovědnost za naší esportovou sekci a chci, aby to fungovalo jak herně, tak i marketingově. Vedení do mě vložilo důvěru v podobě dlouhodobé smlouvy a já jsem opět motivován tuhle důvěru klubu splatit.“

V zákulisí se hovoří o nabídkách ze strany Entropiq, co je na tom pravdy?

„Nabídek bylo několik a ano, Entropiq byla jedna z nich.“

S novou smlouvou přišly i nové dresy. Jak se ti líbí mít své vlastní speciální dresy pro esportovou část Sparty?

„Myslím, že je super krok! Dresy vypadají peckově. Mám rád kombinaci červené a černé barvy. Připominají mi trochu dresy FaZe Clanu. Paráda je, že si je lidé budou moci také koupit. Snad se jich třeba někdy dočkáme i ve FUTku.“

Spartu jsi na turnajích FIFA 21 kvalitně reprezentoval, jakého výsledku si vážíš nejvíc?

„Vážím si asi celkově celé sezóny. Zažil jsem pár ups and downs, ale ve finále můžu být spokojen s mou konzistentností, zvláště od začátku roku 2021. Největší úspěch v barvách ACS byl WL rekord a první místo v AXE Cool lize. Ze všeho nejvíce mě ale těší, že jsem si vybojoval místo v naší české eReprezentaci.“

Co tě naopak na druhou stranu mrzí?

„Hořkosladkou chuť mám v sobě stále po eLIZE, kde jsme byli opravdu blízko finále. Snažil jsem se udělat maximum, abychom se tam dostali. Bohužel nám to uteklo o kousek. Do příštího ročníku je tedy cíl jasný.“

Emerickson, stálice esportové Sparty • Foto AC Sparta Esports

Byla pro tebe FIFA 21, co se týče výsledků, nejlepším ročníkem?

„Stoprocentně ano. Dokázal jsem v této Fifě rozhodně předčít své očekávání. Stal jsem s prvním eReprezentantem, což je pro mě obrovská čest být přímo u zrodu. Titul v AXE Cool lize, třetí místo v eLEAGUE, pomyslná MVP trofej v eLIZE (stále mě to ale mrzí, že jsme se nepodívali do finále). 6x TOP200 a pár dalších umístění v top 4 a top 8. Jsem s uplynulým ročníkem nadmíru spokojen, ale to neznamená, že mě to uspokojí. Chci se rozhodně zlepšit v EA kvalifikacích a uhrát minimálně tak dobré výsledky, jako tuto sezónu.“

Výborně se ti dařilo také ve víkendovce...

„Česko-slovenský rekord ve víkendovce 117-0 mě hodně potěšil. Zároveň jsem i díky tomu prolomil svůj divácký rekord na mém Twitch kanále (4747 diváků v jeden moment).“

Jak se ti líbila samotná hra? Co bys pochválil? Co se ti naopak tolik nezamlouvalo?

„Fuuu… Kde začít? (směje se) Za mě asi jeden z nejhorších ročníků společně s FIFA 20. Nesmyslné cancelování kliček, otravné formace na 5 obránců, které mě budou ještě chvíli strašit ve snech. Rozdílný gameplay napříč módy ve FUT i špatně vyřešené ICON SBCs.“

Takže se ti letošní karty tolik nelíbily?

„Vyšlo hrozně málo relevantních karet v primetimu tohoto ročníku (to doufám, že se do příští Fify změní). Líbili se mi ale hráči, co občas vyšli. Sice některé karty byly vymyšlené, ale na druhou stranu jsme si mohli zahrát s odlišnými hráči a nebylo to vždy stereotypní. Některá proma se povedla.“

Pomalu se blíží FIFA 22, co říkáš na prozatimní informace?

„Zamlouvá se mi refresh division rivals i víkendovky. Nicméně si nemyslím, že 30 zápasů WL je moc. EA to podle poslední informací zkrouhne na 20 zápasů. Očekávám, že matchmaking bude daleko těžší a tím pádem i celá víkendovka. Zase na druhou stranu se díky tomu budu moci věnovat třeba i druhému RTG účtu. Club heroes vypadají také zajímavě. Jen mám trochu obavy z použitelnosti těchto karet“.

Emerickson podepsal s AC Sparta Esports novou smlouvu • Foto AC Sparta Esports

Jaké je tvé největší přání ve FIFA 22?

„Jeden stabilní gameplay. Nechci, aby každý mód měl různou rychlost gameplaye, jako tomu bylo v posledních 2 ročnících. Chci zábavnou a co nejvíce kompetitivní hru, která bude o fotbalovosti a ne broken mechanikách. Toho se ale bojím, že bez broken mechanik to prostě nepůjde. Tam se totiž vždy tvořil ten rozdíl mezi dobrým a casual hráčem.“

Často se také mluví o odměnách...

„Chci, aby dobří hráči byli spravedlivě odměnování za dobré výsledky v odměnách, aby byla nějaká garance rozumného profitu. Ale ze všeho nejvíce chci, aby ten hype okolo hry trval aspoň do začátku léta a my si ji dokázali užívat.“

Jaký je tvůj názor na elitní divizi, která má být vytvořena pro profíky a má být používána také pro esport?

„Rozhodně zajímavá novinka! Chci mít tu možnost, když zrovna nebude WL, potrénovat s ostatními profíky. Uvidíme, jak to bude rozdělené, ty divize, ale doufám, že rivals budou opět nějakým způsobem relevantní. Chci, aby to byl mód, díky kterému se budeme moci zlepšovat.“

Kdy chystáš založení formulové divize ACS?

„Ještě musím vypilovat trefování apexů v zatáčkách a můžeme do toho skočit.“ (směje se)