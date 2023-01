Čech Magnum je na cestě do Apeks, píše blix.gg. Potkat by se měl s bývalými kolegy z Fnatic

Podle zdrojů esportového webu BLIX má mít český VALORANT player Martin "Magnum" Peňkov namířeno z KOI do Apeks. V novém působišti by se měl potkat s někdejšími kolegy z Fnatic Enzem a Misticem.

Magnum odešel z Fnatic do KOI v průběhu loňského roku. Pokud se informace od blix.gg potvrdí, bude se stěhovat ze Španělska do severské organizace Apeks.

Bývalý hráč ENTERPRISE má na kontě stříbro z VALORANT Champions Tour 2021, které získal ještě v sestavě Fnatic. V zázemí španělského týmu KOI šlo pro jedenadvacetiletého Peňkova o výkonnostní sešup na B-Tier scénu.

Norský tým Apeks by tak měl do portfolia herních titulů zařadit vedle CS:GO a Fortnite nově i Valorant. Podle blix.gg by se Magnum se svými spoluhráči měli utkat v konkurenci regionální Polaris league.