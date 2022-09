CCT Series: eSuba v ráži! Zvítězila nad Apeks 2:0 a stejně jako SINNERS jí dělí výhra od Playoff

Borci z tradiční organizace eSuba po letním breaku překvapují kde koho a nejen na české scéně. V CCT sérii, kterou organizuje Republeague, získali cenný skalp vítězů bratislavské edice MČR Tour Apeks. Blogg1s a spol. nedovolili favoritům se slovenským playerem Stykem uhrát ani mapu.

Skvěle zahrál především Martin "Pechyn" Pechoušek. Zdá se, že modrokrevní, kteří jsou dvojnásobnými finalisty Sazka eLEAGUE, pod taktovkou coache Destyho chytili druhý dech.

Rovněž vítězství 2:0 zapsali SINNERS, jejichž ofenzivní tažení nedokázali odvrátit polští hráči z los kogutos.

O postupu do vyřazovací části mohou oba české týmy rozhodnout ve čtvrtek. eSubu čeká makedonská sestava BLUEJAYS, hříšníci se utkají s britskou orgou Into The Breach, přemožiteli akademie MOUZ.