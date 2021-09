Cannie hecoval. Zur1s je Pražák, trochu jednodušší, vtipkoval leckr z Entropiq Prague

„Nemyslím si, že tahle sestava spolu takhle zůstane, to není možný. To by prostě nefungovalo, nemají AWP.“ Tak zněla slova Martina „zur1s“ Slámy, kterými komentoval změnu v sestavě Entropiq Prague. Jenže ti naprosto přejeli Sampi a v pozápasovém rozhovoru řekl své také Michal „leckr“ Kadlíček.

Posazení Lukáše „capseN“ Koláčného na lavičku a přesun Josefa „MoriiSko“ Maurenca do role AWP - jedna z nejkontroverznějších personálních změn uvnitř česko-slovenské CS:GO scény posledních let. Snad každý řekl své, s rozhovoru pro sazkaeleague.cz se ke všemu vyjádřil také Martin „zur1s“ Sláma.

„Osobně si myslím, že se tam ještě Capsen místo nějakýho riflera vrátí, nebo třeba půjde do Entropiq Prague Forsyy. To je jediný, co mi dává smysl. Nemyslím si, že tahle sestava spolu takhle zůstane, to není možný. To by prostě nefungovalo, nemají AWP,“ zněl celý komentář AWP playera v dresu Sampi.

Část prohlášení citoval po zápase Entropiq Prague - Sampi (16:2, 16:2) na analyst desku Hubert „Cannie“ Ludwig. Zkušený in-game leader se pousmál a s nadsázkou odpověděl.

„Ále, to je zur1s, to je Pražák, on je trošičku jednodušší,“ usmíval se leckr. „Hodně lidí nám v této sestavě nevěří, ale já si myslím, že pomalu ale jistě se dostáváme do toho módu a dokazujeme, že to může být dobrá změna,“ nechal se slyšet 21letý hráč.