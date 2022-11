CadiaN pro HLTV: Vidět, jak se vaše dřina vyplácí, to je přesně to, v co jsem doufal

Ihned po skončení podzimního BLAST Premier: Fall Finals 2022 portál HLTV položil kapitánovi Heroic pár zajímavých otázek. V krátkém rozhovoru se dozvíte, co si zkušený Casper "cadiaN" Møller myslí o Jabbim a o tom, jaké to je vyhrát velkou trofej.

CadiaNe, jaké to je vyhrát, vyjít z ústraní a konečně vidět, že tvá práce přináší kýžené ovoce?

Je to skvělý pocit, opravdu skvělý. Sice jsem nevyhrál Major, ale tohle je pro nás druhý nejlepší výsledek, vyhrát zde před diváky a hlavně na domácí půdě v Kodani. Byla to dlouhá cesta jak pro mě, tak i pro tým. Vždy tu byl lepší celek, než my, jako FaZe nebo NAVI. Vidět, jak se vaše dřina vyplácí, to je přesně to, v co jsem doufal.

Jak moc je Jabbi zodpovědný za to, že jste našli ten správný směr, chybějící prvek, který vám tak dlouho scházel?

Má velkou roli v týmu, ale taky si myslím, že se zlepšili i ostatní spoluhráči. Prostě Jabbi se nebojí ve správný čas a na správném místě projevit iniciativu a říct: „Pojďme sem a udělejme to takhle“.

To je přesně to, co jsme potřebovali, protože se občas nacházíme na druhé půlce mapy, buď já nebo stavn, no a nebo někdo jiný postrádá potřebnou informaci a on projeví iniciativu. Tak jak hrajeme, vše závisí od přijetí rozhodnutí a iniciativy a Jabbi nám sedí jako nikdo jiný.

Mnozí říkali, že možná nejsi ten pravý AWP hráč, se kterým tým bude vyhrávat trofeje. Co si o tom myslíš a co bys vzkázal těm lidem?

Když se podíváte na mě, AWP in-game leadera a porovnáte to s rifle in-game leadery, kteří mají rating kolem 0.90, tak jsem přibližně v plusu 0.20, což mým rifle kolegům může přijít nevhod. Svými nejlepšími výsledky dokazuji, že můj herní styl a moje myšlenkové pochody jsou efektivní.

Zdroj: HLTV