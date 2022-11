Bývalý mistr světa v League of Legends se loučí. Topař Nuguri ukončil ve 23 letech kariéru

League of Legends: SINNERS sáhli po topaři z Polska. Tým doplní osmnáctiletý HeSSZero

League of Legends: SINNERS sáhli po topaři z Polska. Tým doplní osmnáctiletý HeSSZero

League of Legends má nový patch. Vyzkouší ho hráči na prestižním Worlds. Jaké změny nás čekají?

League of Legends má nový patch. Vyzkouší ho hráči na prestižním Worlds. Jaké změny nás čekají?