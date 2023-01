Budoucnost ENTERPRISE? Manguss se rozhodl skončit, leckr se zur1sem už jsou na soupisce!

Michal Kadlíček přichazí jako volný hráč, poté co mu Entropiq neprodloužili na konci loňského roku smlouvu. Známý In-Game Leader poté v exkluzivním rozhovoru pro naší redakci uvedl, že se rozhodně z CZ/SK scény nechce stáhnout a naopak cítí motivaci pro další výzvy.

Cesta se mu otevřela nakonec do ENTERPRISE. Dosavadní IGL Erik "The eLiVe" Sith přestoupil do táboru Sampi.Tipsport. Leckr by měl v EP naplnit novou vizi ryze tuzemského kádru. Kvůli tomu dříve oznámili konec v organizaci Bulhar h4rn a Rumun Blytz.

Leckr už má na kontě první představení v řadách ENTERPRISE, stejně jako Martin "zur1s" Sláma. V sestavě ESEA Advanced se představili ještě Matěj "stinx" Štorek, Robert "manguss" Kasper a dokonce i rumunský Blytz, jak si všímá web Sazka Esport.

System + hráči z eSuby?

Otázkou je, zda se stinx doopravdy do řad EP vrátí. Blytz by měl mít nové angažmá a navíc nezapadá do již zmíněné vize CZ/SK cesty a manguss je na přestupové listině.

Ve hře je stále system, kmenový hráč ENTERPRISE, který se během loňského roku výrazně etabloval na tuzemské scéně a byl jedním z nejlepších hráčů svého týmu. Další neznámou je případný "lov" v eSubě. Podaří se dotáhnout do týmu Pechyna a M1keyho?

Spekulovalo se o půdorysu:

leckr

zur1s

system

Pechyn

M1key

Manguss na přestupové listině

Novým dílem do skládačky je oznámení ENTERPRISE, že manguss míří na přestupovou listinu. Sám hráč pak na twitteru přispěchal s vyjádřením, že rozhodnutí bylo z jeho iniciativy.