Brazilská samba! Poslední čtvrtfinále ankety GOAT CSka patří coldzerovi s FalleNem

ZywOo, dev1ce a s1mple. To je výčet postupujících semifinalistů ankety Sazka eLEAGUE o nejlepšího hráče všech dob. Volné už je jen jedno místo a porvou se o něj dva brazilští ostrostřelci - FalleN a coldzera.

FalleN: Návrat ztraceného syna do Ria

Jedenatřicetiletý Gabriel "FalleN" Toledo je pojmem a to nejen na jihoamerickém kontinentu. Velezkušený AWPer a In-Game Leader vyhrál dva Majory za dva různé týmy. Ten první v americkém Colombusu v roce 2016 za tým Luminosity. Tentýž rok změnil dres a už jako lídr SK Gaming vytřel všem zrak i na Majoru v Kolíně nad Rýnem.

Následovala éra za MIBR (Made in Brazil), se kterým se dokázal udržet ve světové špičce a vybojoval mimo jiné bronzovou medaili na FACEIT Majoru v Londýně nebo na turnaji stejného ranku v Katovicích.

Domácí vody následně opustil a nechal se zvábit angažmá ve Spojených státech. Brazilskou hvězdu podepsal Team Liquid. Rok 2021 v kultovní americké organizaci ale nevyšel podle představ a v kontextu kariéry Gabriela Toleda šlo o sešup dolů, který ale nakonec zmírnilo alespoň 4. místo na sklonku roku na BLAST World Final.

V roce 2022 tenhle matador ještě jednou skočil do velotoče světového CSka. Motivace byla jasná - historicky první Major v Brazílii. To si nemohl brazilský player nechat ujít. Symbolicky si navíc zvolil domovskou sestavu Imperial a byť na samotném turnaji díru do světa neudělal, pro něj samotného i brazilské fans šlo o velikou událost.

Coldzera: Téměř nerozlučný parťák

Marcelo "coldzera" David má v životopise kariéru jak přes kopírák. Osmadvacetiletý IGL s FalleNem získal oba dva Majory za Luminosity a SK Gaming. Stejně jako jeho krajan pak zamířil na zkušenou do MIBR.

Až potom se cesty obou hráčů rozešly. Ne ale tak úplně. V době, kdy hrál Toledo v Liquid, působil v severoamerické organizaci i coldzera. Stal se jedním z pilířů věhlasného týmu FaZe Clan. V důsledku příchodu karrigana se stěhoval do další organizace se zázemím v USA - Complexity. Jeho působení tam mělo ale jepičí život.

Nakonec tak jako jeho přítel FalleN se i coldzera usadil v domovině. Vybral si 00 Nation a mohl si užít atmosféru Majoru v Riu de Janeiru, ve kterém nicméně jeho tým stejně jako Imperial skončil ve třetí desítce.