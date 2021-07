Bratři Hazardové, Phil Foden nebo Grealish. Devítka hráčů dostala další P2G upgrade

Evropský šampionát ve fotbale se blíží ke konci, na turnaji se drží poslední osmička týmů. Podobná je situace také na Copa America, druhé soutěži, která je součástí Path to Glory proma ve FIFA 21. Devět hvězd dostalo během noci ze včerejška na dnešek další upgrade a hráči měli šanci si přijít na slušné peníze.

Eden Hazard - 98 (+384 tisíc, po upgradu dalších +200)

Brazilská hvězda se sice na turnaji zatím střelecky neprosadila, mezi P2G kartami však patří mezi nejdražší a blíží se k nejvyššímu možnému ratingu. Ve čtvrtek 30. června v 11:40 se na PlayStationu cena pohybuje okolo 1,17 milionu coinů.

Marco Verratti - 97 (+198 tisíc, po upgradu dalších +150)

Italové se na postup do čtvrtfinále proti Rakousku pořádně nadřeli. Jeden z favoritů turnaje se nakonec mezi top 8 probojoval a Marco Verratti se tak těší z dalšího upgradu.

Phil Foden - 96 (+420 tisíc, po upgradu dalších +130)

V prvních dnech zeleného proma se cena mladého anglického reprezentanta vyšplhala až na 1,6 milionu. Ta se postupně propadla o milion a momentálně se pohybuje na hranici 1,1 milionu.

Marcos Acuña - 96 (+427 tisíc, po upgradu dalších +180)

Argentina na Copa America zatím neprohrála a podíl na tom má také Marcos Acuña, jehož P2G karta je netradičně na pozici středního záložníka. Minimálně 90 na všech statech dělá z Argentince jednoho z členů Nainggolan gangu.

Ben Chilwell - 95 (+96 tisíc, po upgradu dalších +60)

Jedna z levnějších P2G karet. Levý bek Chelsea se konečně dočkal kvalitní karty ve FIFA 21, s 95 pace najde užitek ve velké části celků.

Alessandro Florenzi - 94 (SBC, vypršelo)

Další z Nainggolan gangu. Italský player se zatím nezapsal do kanadského bodování EURO, další šanci bude mít ve čtvrtfinálovém šlágru proti Belgii. Bohužel, jeho kartu na trhu nenaleznete, šlo o jedno z SBC.

Leandro Paredes - 94 (+60 tisíc, po upgradu dalších +30)

Na Argentinci příliš nezbohatnete, nejvyšší možný profit za jednu kartu nepřesáhne 100 tisíc. Ze středopolaře se během P2G proma stal pravý bek.

Jack Grealish - 93 (SBC, vypršelo)

Do základní sestavy Anglie se Jack Grealish nepodívá, i tak patří mezi to nejlepší, co může národní celek Anglie nabídnout. Podobně jako Florenzi je jedním z SBC a na trhu jej nenajdete.

Thorgan Hazard - 93 (+116 tisíc, po upgradu dalších +35)

Mladší bratr Edena Hazarda se stal jedním z tahounů belgického národního týmu. Rozhodl osmifinálový zápas proti Portgualsku a se dvěma góly je po Romelu Lukakovi nejlepším střelcem týmu na turnaji. Dočká se dalšího upgradu?

Zdroj cen: futbin.com (rozdíl nejnižší a nejvyšší průměrné ceny na PlayStationu od 11. do 30. června)