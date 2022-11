BLAST: O titul na podzimním finále si zahraje FaZe s Heroic. NE0FRAG s OG mají slot na World Final

Nejprve k Fall Finals. Domácí tým Heroic měl cestu do Grand Finále složitější, než jejich soupeři. V základní skupině totiž Dánové prohráli právě s FaZe Clanem a ve vyřazovací části si museli poradit s G2 Esports a Team Liquid.

FaZe byl nasazený do semifinále, ve kterém poslal domů švédský tým Ninjas in Pyjamas. Jednoduché to nebylo. Kanadsko-evropská sestava si vybojovala postup až v decideru.

Home Sweet Home

Publikum v Kodani požene dopředu jednoznačně domácí tým Heroic. Ten je sestavený kompletně z dánských hráčů, včetně legendy cadiaNa.

FaZe mají ale také domácí zastoupení ve své skvadře. Karrigan pochází z Dánska a je o něm známé, že umí skvěle pracovat s publikem. Na své krajany se určitě hodně těší a případný titul ve své domovině je pro něj speciální motivací.

NEOFRAG na World Final o milion dolarů!

BLAST zveřejnil všechny startující týmy na světovém finále, které se bude konat od 14. do 18. prosince ve Spojených arabských emirátech. V Etihad aréně v Abú zabí se rozdá milion dolarů.

Startovat na Blízkém východě bude i Adam "NEOFRAG" Zouhar s OG. Pomohla mu dobrá pozice v Global Leaderboard, kterou si BLAST vede. I v případě, že by nakonec OG skončilo na posledním místě, rozdělí si necelých v přepočtu půl milionu korun.

Na turnaji se představí osm špičkových světových týmů. Vítěz Majoru v Brazílii Outsiders, ukrajinský supertým Natus Vincere, nedávní lídři světového žebříčku Vitality, oba finalisté Fall Finals - FaZe a Heroic. A poslední trio týmů sestává z Team Liquid, G2 Esports a zmíněných OG.