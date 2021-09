22 týmů na světovém šampionátu - kdo chybí a kdo je favoritem?

Desítky milionů korun a titul světového šampiona. Každý chce vyhrát Worlds. Zapíše se tak do historie. Nejen do historie esportu, ale i samotného League of Legends - hry, která má každý den miliony hráčů po celém světě.

Bohužel, o svou šanci druhý rok v řadě přijdou týmy z Vietnamu. Kvůli koronavirovým restrikcím se do Evropy nepodívají. Po loňských Worlds a MSI 2021 tak půjde o třetí mezinárodní turnaj, na který se týmy jako GAM Esports nemají šanci kvalifikovat.

Na druhou stranu se Lee „Faker“ Sang-hyeok po roční pauze vrací na Worlds. Korea ale nebude hlavním favoritem, tím bude čínská LPL v čele s FunPlus Phoenix.

Evropa bude doufat v dobré výsledky MAD Lions, případně Fnatic. Rogue se musí prorvat kvalifikací. Velký otazník visí nad Severní Amerikou. Budou schopni udržet tempo?

Největším překvapením z týmů, které se na Worlds nedostaly, jsou G2 Esports. Tým v čele s Martinem „Rekkles“ Larssonem se poprvé ve své existenci neukáže na světovém šampionátu.

Týmy na Worlds • Foto Reddit

Týmy kvalifikované do základní skupiny:

LPL (Čína):

EDward Gaming

FunPlus Phoenix

Royal Never Give Up

LCK (Korea):

DWG KIA

Gen.G

T1

LEC (Evropa):

MAD Lions

Fnatic

LCS (Severní Amerika):

100 Thieves

Team Liquid

Play-In:

LNG Esports (Čína)

Hanwha Life Esports (Korea)

Rogue (Evropa)

Cloud9 (Severní Amerika)

Beyond Gaming (Jihovýchodní Asie)

Unicorns of Love (Východní Evropa)

Infinity Esports (Latinská Amerika)

Galatasaray Esports (Turecko)

RED Canids (Brazílie)

DetonatioN FocusMe (Japonsko)

PEACE (Oceánie)