12.23: Jaké změny do League of Legends přinesl poslední patch tohoto roku?

ARAM změny

Hexgates

Do ARAMu přichází příjemná změna v podobě „Hexgates”, které známe z Hextech verze Summoners Riftu. Portály, které vás teleportují ze spawnu zpět do akce budou k dispozici již od začátku hry a přesunou vás k vaši první věži. Jakmile vaše věž padne, Hexgate se přesune k vaši Inhibitor věži, kde zůstane po zbytek hry.

Trosky věží

Při zníčení vnějších věží vypadnou trosky, které se budou chovat jako nový terén.

Změny mapy

„Howling Abyss” prošel několika změnami: na spodek středu mostu bylo přidáno nové křoví, křoví mezi vnějšími a inhibitor věžemi bylo zvětšeno. Rozbité části mostu jsou nyní opraveny a průchodné.

Změny itemů

Mosstomper (zelený jungle item)

Délka buffu Tenacity: 3s → 1.5s Druh Tenacity: Item (lze sečíst s item tenacity) → Champion (násobitelné s item tenacity)

Ravenous Hydra

Plošné poškození: 60% AD pro championy na blízko / 30% AD pro championy na dálku → 50% AD pro championy na blízko / 25% pro championy na dálku Omnivamp za stacky: 4% → odebrán

Sunfire Aegis

Cena: 2800 → 2700 (kombinovaná cena 1000 → 900) Životy: 400 → 500

Změny Championů

Amumu

Růst životů: 89 → 100 Q – Mana cost: 30-50 → 40-60 W – poškození za vteřinu: 12-28 (+1-1.6% maximálních životů cíle) → 12-28 (+1-2% maximálních životů cíle) E – Základní magické poškození: 85-185 (+50% AP) → 80-200 (+50% AP)

Cho’Gath

Pasivní schopnost – Obnovení many za zabití nepřítele: 3.5-7.75 (dle levelu) → 4.7-9.5 (dle levelu) W – Základní poškození: 75-275 → 80-300 R – Cooldown: 80s → 80/70/60s

Dr. Mundo

Základní magic resist: 32 → 29 Růst magic resistu: 2.05 → 2.3 Základní attack speed: 0.72 → 0.67 Růst poškození útoků: 3.5 → 2.5

Pasivní schopnost ztráta životů za „Cannister”: 7% aktuálních životů → 3% aktuálních životů „Cannister” heal: 8% maximálních životů → 4% maximálních životů Maximální obnova životů za 5s: 0.8-1.6% → 0.4-2.5% Q – Health cost: 50 → 60 W Health cost: 5% aktuálních životů → 8% aktuálních životů Vyléčení šedých životů po neobdržení poškození: 0% → 50% Poškození uloženo jako šedé životy: 25-45% → 80-95% dle levelu prvních 0.75s, poté 25% Doba trvání: 4s → 3s E Pasivní bonusové AD: 15-35 (+25-45 dle chybějících životů) → 2.5-4.5% maximálních životů Health cost: 10-50 → 20-60 Cooldown: 8-6s → 9-6s Bonusové poškození do monster: 200% → 150% R Chybějící životy získané jako maximální životy: 8-15% → 15-25% (Nové) Mega Mundo Heal: Na 3. úrovní schopnosti bude mít Mundova ultimátka zlepšené healující schopnosti o 5% za každého nepřátelského championa v blízkosti. (Odebráno) Mundo Mad: R již neposkytuje bonusové AD

K’Sante

Základní obnova životů: 8.5 → 9.5 Růst životů: 104 → 108 E – (Nové) Auto attack reset: E nyní bude částečně resetovat auto attack v K’Santeho základní formě, a úplně resetovat v All Out formě.

Kassadin

Q – Síla štítu: 60-180 (+40% AP) → 80-200 (+30% AP) Rychlost objevení štítu: Štít se objeví, když projektil opustí Kassadinovu ruku → Štít se objeví při použití Q E – Cooldown: 5s → 21/19/17/15/13s Již není potřeba určitý počet stacků k seslání kouzla (Nové) Kouzla seslaná v blízkosti Kassadina snižují cooldown E o 1s

Kayn

Pasivní schopnost – Bonusové poškození Shadow Assassina: 8-30% (dle levelu) → 13-40% (dle levelu) E – Heal při vstupu do terénu: 90-130 (+35% bonusových AD) → 90-130 (+45% bonusových AD)

Lillia

Q – Magické poškození: 35-95 (+40% AP) → 40-80 (+40% AP) True Damage vnějšího kraje: 35-95 (+40% AP) → 40-80 (+40% AP)

Malphite

E – Magické poškození: 60-200 (+60% AP) (+30% Armor) → 70-230 (+60% AP) (+40% Armor) Mana cost: 50-70 → 50 na všech úrovních

Maokai

Pasivní schopnost – Heal: 4-34 (dle levelu) + (4-10% maximálních životů (dle levelu)) → (4-12% maximálních životů (dle levelu)) Q – Základní poškození: 65-245 (+2-3% maximálních životů cíle) → 70-270 (+2-3% maximálních životů cíle) Bonusové poškození do monster: 80-160 → 120-200

Mordekaiser

Pasivní schopnost – Limit poškození do monster: 180 → 28-164 (dle levelu) Generuje stack na všech monstrech → Generuje stack na large monstrech

Shyvana

E – Posílené základní útoky proti označeným nepřátelům: 3.5% maximálních životů cíle → 3% maximálních životů cíle

Sion

Základní mana: 330 → 400 Růst many: 42 → 52 Q – Základní poškození: 30-110 → 40-120

Syndra

W – Bonusové poškození po vylepšení: 15% (+1.5% za 100 AP) → 12% (+2% za 100 AP) E – Cooldown: 15s → 17s Magické poškození: 75-235 (+55% AP) → 75-235 (+45% AP)

Tahm Kench

Pasivní schopnost – On-Hit a Q bonusové magické poškození: 8-60 (dle levelu) (+3% bonusových životů) → 8-60 (dle levelu) (+3% bonusových životů) (+2% AP za 100 bonusových životů) Q – Magické poškození: 80-280 (+90% AP) → 80-280 (+100% AP) Heal: 10-30 (+3-5% chybějících životů) → 10-30 (+5-7% chybějících životů) W – Magické poškození 100-240 (+125% AP) → 100-240 (+150% AP) E – Poškození uloženo do šedých životů: 13-45% → 15-47% Zvýšené poškození uloženo do šedých životů: 40-50% → 42-50% R – Magické poškození: 100-400 (+15%(+5% za 100 AP) maximálních životů cíle → 100-400 (+15%(+7% za 100 AP) maximálních životů cíle Štít: trvá 2s po konci R → Ztrácí se po 50 životech za 0.25s po konci R

Trundle

Základní Attack Speed: 0.67 → 0.60 R – Poškození dle maximálních životů cíle: 20-35% (+2% za 100 AP) → 20-30% (+2% za 100 AP)

Yuumi

Pasivní schopnost – Cooldown: 14-6s (dle levelu) → 18-6s (dle levelu) R – Dobra trvání rootu: 1.75s → 1.25s

Zac

Pasivní schopnost – Healing za chunk: 4-6.25% (dle levelu R) maximálních životů → 4-7% (dle levelu R) maximálních životů Q – Cooldown: 15-9s → 14-8s Základní poškození: 40-100 (+2.5% maximálních životů Zaca) → 40-100 (+4% maximálních životů Zaca)

Zeri

Rychlost pohybu: 325 → 330 Základní poškození útoku: 50 → 53 Základní Armor: 20 → 24 Základní životy: 600 → 630 Attack speed poměr: 0.568 → 0.625 Růst životů: 109 → 115

Pasivní schopnost Plně nabité poškození základních útoků: 90-200 (dle levelu) (+90% AP) (+1-15% (dle levelu) maximálních životů cíle) → 90-200 (dle levelu) (+110% AP) (+1-15% maximálních životů cíle) Bonus ze štítu: 10% násobitelný Movement speed → 10% Movement speed (horší stackování s ostatními Movement speed bonusy) Trvání bonusového Movement speedu: 3s → 2s

Q Range: 825 → 750 Konverze přebytečného Attack Speedu do bonusového AD: 60% → 70% Fyzické poškození: 8-20 (+100-120% AD) → 15-27 (+104-120% AD) W Typ poškození: Magické → Fyzické Fyzické poškození: 20-160 (+100% AD)(+40% AP) → 20-180 (+130% AD)(+25% AP) Doba seslání: 2.5x doby útoku → 0.55-0.3s (dle Attack speedu) Rychlost projektilu: 2200 → 2500 Doba seslání skrze terén: 0.75s → 0.85s E Mana cost: 80 → 90/85/80/75/70 Cooldown: 24-18s → 22-18s (Nové) Bleskové náboje jsou magické: Na 5s po použití E, Zeri Q uděluje bonusové magické poškození do prvního trefeného nepřítele (Nové) Bonusové magické poškození do prvního trefeného cíle s Bleskovými náboji: 20-28 (+20% AP)(+12% bonusového AD). Toto poškození se zvyšuje až o 65% dle šance na kritický zásah Zeri. R Zeri přebité útoky již neudělují bonusové magické on-hit poškození Range řetězového poškození: 450-650 Magické poškození při seslání: 150-350 (+80% AP)(+80% bonusového AD) → 175-375 (+110% AP)(+100% bonusového AD) Pokud R Zeri zasáhne alespoň jednoho nepřítele, Zeri dostane 10% Movement speed, 30% Attack speed, a řetězové střely na 5s. Zásahy championů s Q nebo auto attacky obnoví tento buff na 1.5s (maximálně dalších 5s) Zásahy nepřátelských championů dávají Zeri 1 stack (3 stacky za kritický zásah) přebití na 1.5s. Zeri získá 0.5% Movement speedu za každý stack (bez limitu).

Jungle změny

Riot mění jungle zvířátka, aby lépe scalovala s tanky a zároveň generovala méně goldů. Dále také upravili detaily některých jungle monster.

Komunikační změny

Kliknutí na objective v Tabu již nezapne hlasování, ale pouze ukáže časovač objectivu (jako dříve) Hlasování o objectivu se nyní může zapnout nejdříve 75s před spawnutím objectivu (dříve 90s) Hlasování se již nebude zapínat automaticky 30s před spawnutím objectivu